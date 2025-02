Lanazione.it - Contromano in autostrada, fermato un giovane. Non ha nemmeno la patente

Leggi su Lanazione.it

Massa Carrara, 6 febbraio 2025 – Un pericolo pubblico: senza, guidavasull’A15 tra Toscana e Liguria. E’ stata una pattuglia della sottosezione di polizia stradale di Pontremoli a fermare un uomo, senegalese, che nella tarda serata di domenica è stava andandoin. Per fortuna la pattuglia della Polstrada era sul posto: i poliziotti hanno subito notato una luce che proveniva da dove non doveva: davanti a loro. La tranquilla serata di pattuglia ha preso così tutta un’altra direzione. E’ stato un attimo e i due agenti hanno immediatamente attivato la procedura di safety car, ponendosi al centro della carreggiata per rallentare e mettere, così, in sicurezza, il traffico veicolare; solo a quel punto si sono messi alle calcagna del pirata della strada che, di lì a poco è stato