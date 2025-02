Contromano in autostrada e con la patente falsa, maximulta e denuncia

Leggi su Corrieretoscano.it

AULLA –ine con laper il conducente sulla A15. Era sera tardi quando una pattuglia della sottosezione di Pontremoli della Polstrada di Massa, durante il consueto servizio di vigilanza stradale in, si è trovata a pattugliare la A15 tra Santo Stefano Magra e Aulla.Sembrava una serata tranquilla, quando l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da uno strano abbaglio che proveniva da dove non doveva: in effetti, un’auto stava provenendolungo la carreggiata. È stato un attimo e i due agenti hanno immediatamente attivato la procedura di safety car, ponendosi al centro della carreggiata per rallentare e mettere, così, in sicurezza, il traffico veicolare; solo a quel punto si sono messi alle calcagna del pirata che, di lì a poco è stato fermato.