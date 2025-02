Puntomagazine.it - Controlli della Polizia di Stato a Scampia: un uomo sorpreso con la droga. Arrestato 52 enne napoletano dalla Polizia di Stato

Napoli, arre52per spaccio didurante controllo straordinario a Scampia, Miano e PiscinolaProseguono i servizi straordinari predispostiQuestura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.In particolare nella scorsa giornata, gli agenti del Commissariato Scampia, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nei quartieri di Scampia, Miano e Piscinola.Nel corso delle attività, gli operatori hanno identificato 153 persone e controllato 84 veicoli.Ancora i poliziotti, nel transitare in via Ghisleri, hanno notato unche, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente; pertanto, gli agenti hanno immediatamente raggiunto l’indagato che ètrovato in possesso di 21 stecche di hashish del peso complessivo di 33 grammi circa, 18 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 19 grammi e 130 euro suddivisi in banconote di vario taglio.