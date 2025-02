Puntomagazine.it - Controlli del Codacons Campania: un cittadino su sei alla guida utilizza un dispositivo tecnologico

Il nuovo codice della strada prevede multe fino a 1000 euro o ritiro della patente. Ilrichiede piùdelle forze dell’ordine e una maggiore responsabilizzazione delIl, nella sera del 5 febbraio, ha deciso di far partire una serie di,tramite i volontari dell’associazione, sulle autovetture in via del Carmine, per verificare lepercentuali di cittadini cheno il cellulare, trasgredendo il Codice della Strada.I risultati sono stati preoccupanti. Unsu sei è stato visto a telefono, il 16% su un campione di 1000 vetture controllate all’incrocio di Via del Carmine nelle ore serali. Durante ii volontari non hanno visto nessuna auto della polizia municipale perlustrare la zona, nessun automobilista con il cellulare è stato quindi multato.