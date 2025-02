Lanazione.it - Controlla la temperatura di casa ovunque tu sia: termostato WiFi compatibile con Google Assistant e Alexa in promozione

Leggi su Lanazione.it

In, si sa, più si riesce a star comodi e in totale comfort e più si sta meglio e in questo la domotica risulta essere un fattore determinante. Oggi, su Amazon, un prodotto che va ad aumentare il livello di "intelligenza" della vostraviene messo in offerta con uno sconto del 9%: è ilcon, che puoi acquistare a soli 42,74€. Approfitta dell'offerta:in sconto: ecco tutte le sue funzionalità Questopuò essere impostato con la programmazione attraverso le dedicate. Con il programma di riscaldamento di 5+2 giorni, è possibile programmare il sistema in modo che si accenda e regoli laquando si è in, e si spenga automaticamente quando si esce come previsto.