Quotidiano.net - ContourGlobal emette Green Bonds per 1 miliardo di dollari per energie rinnovabili

Nuove risorse per oltre 1didestinate ad accelerare la crescita delleanche in Italia e conseguire l'obiettivo di azzerare le emissioni dirette entro il 2040. Con questi obiettiviha chiuso con successo la sua prima emissione dia livello corporativo, registrando una domanda pari a 4,5 volte l'ammontare disponibile. In particolareha emesso 500 milioni diin Seniorcon scadenza nel 2030 al tasso del 5,00% e 510 milioni in Seniorcon scadenza nel 2030 al tasso del 6,75%., "prevede di allocare un importo equivalente al ricavato netto dell'emissione per acquisire e sviluppare determinati EligibleProjects", che consentiranno di ampliare il portafoglio di progetti, accelerare la decarbonizzazione delle sue attività e facilitare la riconversione e la dismissione degli asset a più alta intensità emissiva nell'ambito della sua più ampia strategia di sostenibilità.