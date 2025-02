Ilfogliettone.it - Continua a preoccupare la carenza di alcuni medicinali in Europa

Leggi su Ilfogliettone.it

Ladiinnon accenna a migliorare, rappresentando una preoccupazione crescente per la salute pubblica. Particolarmente critica è la situazione degli antibiotici e dei farmaci cardiovascolari, con i farmacisti che lanciano ripetutamente un allarme su questa emergenza. Secondo un sondaggio condotto dal Pgeu (Pharmaceutical Group of the European Union) tra il 20 novembre 2024 e il 24 gennaio 2025, coinvolgendo 28 Paesi, tra cui l’Italia, ladiè un fenomeno diffuso e complesso.Le cause principaliLe ragioni alla base delle carenze sono varie, ma il sondaggio del Pgeu ha identificato tre principali motivi:Interruzione o sospensione della produzione: nel 68% dei casi, il problema è dovuto all’interruzione o alla sospensione del processo produttivo difarmaci.