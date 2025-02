Ilnapolista.it - Conte il primo anno alla Juventus vinse lo scudetto con tredici calciatori (Gazzetta)

illocon)Antonionon è mai stato un grande amante delle rotazioni: in campo va sempre la formazione migliore, quella che dà più garanzie. E soprattutto nelle stagioni senza impegni infrasettimanali, è importante avere un’ossatura ben definita per avere un’identità forte e riconoscibile. E su quella costruire un cammino vincente.Il Napoli è ultimo in A per cambi effettuati entro il 75’ (appena 32). L’Inter ne ha fatti 40 in più (72). E l’Atalanta è ancora più distante, con 74 cambi. Le due nerazzurre hrose più profonde, tanti possibili titolari., invece, sa trarre il meglio dal materiale che ha, fa sentire tutti centrali nel progetto, anche chi gioca meno. Un valore aggiunto enorme, che ha fatto ladifferenza ancheJuve e all’Inter.