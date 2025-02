Secoloditalia.it - Conte e Renzi, che pena vedere due ex premier da avanspettacolo. Sallusti: “Al livello di Salis e Soumahoro”

“Due exda“: titolo migliore non poteva esserci per condensare la sceneggiata diche pure del decoro delle istituzioni avrebbero dovuto saperne qualcosa.nel suo editoriale distilla le parole per bastonare ilgno sguaiato del leader grillino e del senatore di Italia Viva rispettivamente alla Camera e al Senato dopo le informative di Nordio e Piantedosi. Il tema è ilgno da asilo chiassoso di cui i due hanno tentato di superarsi in peggio vicendevolmente. Alessandropremette che se da Schlein lo spettagolo pietoso (“Meloni presidente del Coniglio”) era prevedibile, da due exè scandaloso. “Niente, due ore di puro teatrino da, cioè mediocre e di scarsa qualità; da parte di due ex leader – il primo,, pure di razza- che non si rassegnano al destino di non esserlo più e di mai più potere tornare ad esserlo“.