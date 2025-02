Ilrestodelcarlino.it - Consiglio comunale ragazzi: "L’esperienza tornerà"

Anche Reggio avrà ildeie delle Ragazze. Una magnifica esperienza di democrazia partecipata e reale che nel primo decennio degli anni 2000 si sviluppò nelle allora circoscrizioni 4 e 6, per questo si chiamavaCircosrizionale, o Ccr, coinvolgendo gli alunni dell’ultimo anno di scuola Primaria e i primi due delle medie. Esperienza poi fortemente ridimensionata, e fu un peccato, dalle amministrazioni successive, fino a essere definitivamente chiusa a causa della pandemia. Ora, anche per contrastare la disaffezione dei giovani alla Politica, il gruppo consiliare Pd di Reggio, assieme alla Lista Massari e a Verdi e Possibile, ha presentato un ordine del giorno in, approvato nella seduta del 20 gennaio scorso con i voti favorevoli della Maggioranza più Coalizione Civica, e l’astensione di buona parte dell’opposizione, per inserire nel Documento Unico di Programmazione 2025-2029 e nel bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, l’istituzione deldeie delle Ragazze.