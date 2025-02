Consigli asta riparazione | gli 11 giocatori da prendere assolutamente

Leggi su Ilnerazzurro.it

– L’ultimo, frenetico giorno di mercato è ormai storia. Questa sessione invernale, a differenza degli ultimi anni, ha visto un numero impressionante di operazioni, rivoluzionando non poco le formazioni e offrendo nuove prospettive ai fantallenatori. Tra colpi di scena e scommesse da valutare, l’disi preannuncia più intrigante che mai.Abbiamo analizzato i nuovi arrivi per capire chi potrebbe davvero fare la differenza in Serie A e chi, invece, potrebbe rivelarsi un fuoco di paglia. Occhio ai nomi: alcuni potrebbero trasformarsi in autentiche gemme, altri in costosi abbagli.Portieri: Affidabilità o rischio calcolato?Jean Butez (Como) – Dall’Anversa alla corte di Fabregas, porta esperienza e una difesa in crescita. Non è un top di reparto, ma per alternanza e scommessa su un clean sheet può rivelarsi utile.