Lanazione.it - Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno: aggiornamenti sulla dotazione di personale all’ospedale Santa Maria alla Gruccia

Arezzo, 6 febbraio 2025 –deideldiLadeidel, impegnata nel monitoraggio e nella segnalazione delle criticità legatecarenza diall'ospedale, ha ricevuto in questi giorni una risposta ufficiale ddirezione dell'Asl Toscana Sud Est rispetto alle richieste formulate nelladeidel 9 gennaio scorso. In tale riunione erano presenti la presidente delladeiValentina Vadi, ildi Loro Ciuffenna Andrea Rossi, il sindaco di Laterina PergineJacopo Tassini, l'assessore del comune di Terranuova Bracciolini Giulia Bigiarini, l'assessore di Cavriglia Thomas Stagi, l'assessore del comune di Bucine Silvia Cioni e l'assessore del comune di Montevarchi Lorenzo Allegrucci, l'assessore del comune di Castelfranco Pindiscò Orietta Gagliardi insiemedottoressa Antonella Valeri (direttore amministrativo e pro tempore direttore generale), al dottor Turillazzi (in sostituzione del direttore sanitario) edirettrice dell’Ospedale del, Patrizia Bobini.