Juventusnews24.com - Conferenza stampa Thiago Motta pre Como Juve LIVE: le sue dichiarazioni

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridonpre: le suealla vigilia del match della 24ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) – È unache ha ritrovato la vittoria in campionato quella che si presenta in trasferta al Sinigaglia nell’ostico match contro il. Obiettivo dare continuità al successo con l’Empoli per presentarsi nelle migliori condizioni possibili alla sfida di Champions con il Psv Eindhoven.Nel giorno di vigilia, giovedì 6 febbraio,interviene inalle 12.00 per presentare il match davanti ai media.ntusnews24 seguele sue parole.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA– «Partita complicata, dove come sempre dovremo avere massima concentrazione per fare una grande partita.