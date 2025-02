Juventusnews24.com - Conferenza stampa Fabregas: «Juve società incredibile, ecco cosa servirà domani. Thiago Motta ha grandi idee, io imparo anche da lui»

di RedazionentusNews24: le dichiarazioni dell’allenatore del Como alla vigilia della sfida contro lantusInCescha presentato Como–alla vigilia. Le dichiarazioni sul match contro i bianconeri.– «La storia è storia e lantus è una. Ma stiamo provando a dar battaglia indipendentemente dai nomi. Vogliamo rendere la vita difficile a tutti, provando a vincere. Alcune volte va bene, altre meno. Penso che non deve mancare voglia e mentalità di far male a chiunque, con tutto il rispetto del mondo ovviamente».– «Quando non sai benesuccede è difficile commentare. Analizzando la, vedo una squadra forte e un mister con. Io vedo cose molto interessanti, ma è la mia opinione personale.