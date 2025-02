Anteprima24.it - Condannato per stalking e maltrattamenti: 53enne lascia il carcere, sconterà la pena ai domiciliari

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Magistrato di Sorveglianza di Avellino ha accolto l’istanza dell’avvocato Vittorio Fucci, concedendo la detenzione domiciliare a D.S., 53 anni di Airola,in via definitiva a quattro anni di reclusione per, lesioni personali dolose, danneggiamento ein famiglia aggravati dalla presenza dei figli minori. La decisione segue l’assoluzione di D.S. da parte della Corte d’Appello, la settimana precedente, in un separato processo per lesioni personali e danneggiamento. L'articoloperillaaiproviene da Anteprima24.it.