Concreto - 1Mov Lo spettacolo nell’ex chiesa

Concreto - 1°Mov. Lo spettacolo nell'ex chiesa

Nel Giorno del Ricordo dei massacri delle foibe a Cantù la cooperativa sociale Colisseum porterà in scena lodi danza “- 1°Mov“ dedicato alla memoria di Norma Cossetto, studentessa istriana imprigionata, violentata e seviziata dagli uomini del Comandante della Resistenza comunista jugoslava e infine gettata in una foiba. La coreografia è stata curata da Cristina Ruberto, la ballerina che impersonerà Norma è Sara Ugorese accompagnata al contrabbasso da Marco Bellafiore, la regia è di Daniel Chatrian. Loè in programma lunedì (10 febbraio) alle 10.45di Sant’Ambrogio a Cantù.