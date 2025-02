Lanazione.it - Concerto T.Zimmermann, C.Gerhaher e G.Huber a Siena

, 6 febbraio 2025 - In scena il 7 febbraio al Teatro dei Rozzi la violinista Tabeainsieme al pianista Gerolde al baritono Christian. Ilè per la stagione Micat in Vertice dell'Accademia musicale Chigiana. I tre interpreti eseguiranno uno speciale omaggio a Wolfgang Rihm (1952-2024), compositore tedesco tra i maggiori e più influenti del nostro tempo, recentemente scomparso. La serata si aprirà con il Regenlied-Zyklus op.59 di Johannes Brahms, a seguire lo Stabat Mater di Rihm espressamente dedicato a, i Sechs Phantasiestücke op.117 di Robert Fuchs (1847-1927), Harzreise im Winter di Rihm, una selezione di brani tratti da Signs, Games and Messages di György Kurtág, alcuni Lieder tratti dall'opera Elegie op.36 di Othmar Schoeck e 2 Gesänge op.