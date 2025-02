Calciomercato.it - Conceicao vince ed esalta il mercato: “Siamo più competitivi. Passaggio al 4-4-2? Vi spiego”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico dei rossoneri al termine del match di Coppa Italia, valevole per i Quarti di finaleLa conferenza stampa post gara di Sergio(LaPresse) – Calcio.it E’ subito festa a San Siro con i nuovi acquisti. Il Milan batte la Roma e vola in semifinale di Coppa Italia grazie alla doppietta di Tammy Abraham. Dopo le reti dell’inglese arriva subito la perla di Joao Felix, che trova il tris su assist di Santiago Gimenez.Non può che essere felice, Sergio: “Abbiamo fatto una buona partita. E’ stata una vittoria giusta. Adesso si passa al 4-4-2? Mi piace tanto giocare così, ma i calciatore devono capire. Non è una cosa semplice. I giocatori che sono arrivati, hanno caratteristiche per farlo. I complimenti di Ranieri? Mi hanno fatto piacere, per me è un idolo, l’ho ringraziato per quello che ha fatto per il calcio”.