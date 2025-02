Fanpage.it - Conceiçao si gode il nuovo Milan: “Come il mio Porto? Ancora no, ma la strada è quella giusta”

La vittoria sulla Roma in Coppa Italia ha ridato nuova spinta al progetto rossonero. Semifinale raggiunta, anche grazie agli inserimenti di mercato: "Stiamo lavorando per avere qualità ed equilibrio. E' questa lagiusta da percorrere. Felix? Ha questi colpi, lo so. Leao? Deve uscire dalla comfort zone e capire che è fondamentale per i compagni"