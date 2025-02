Juventusnews24.com - Conceicao Juventus, strategia più che mai chiara: già gettate le basi per l’acquisto dal Porto! Novità

Il Corriere dello Sport oggi in edicola è tornato a parlare di Francisco Conceicao, esterno arrivato a Torino dal Porto con la formula del prestito secco e per cui il mercato Juventus si sta già muovendo per acquistarlo a titolo definitivo. Stando a quanto riportato dal quotidiano i 7 milioni di euro più 3 di bonus spesi in estate sono stati la base per l'acquisto definitivo, per cui saranno stanziati altri 20-25 milioni di spesa. Nei prossimi mesi l'operazione verrà portata a termine.