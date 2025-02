Ilgiorno.it - Comunità terapeutica per il 16enne che ha aggredito il vicino di casa con una mazza

Cesano Maderno (Monza Brianza), 6 Febbraio 2025 - Il Tribunale per i minorenni di Milano ha disposto il ricovero in unaper ilche lo scorso settembre haun suodidi 60 anni colpendolo alla testa con 19 colpi dida baseball, fino a spezzarla, e ferendolo gravemente. La decisione è arrivata dopo che la perizia psichiatrica a cui è stato sottoposto ha concluso che il ragazzo era completamente incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Ilera stato arrestato dai carabinieri a poche ore dall'aggressione e ora è chiamato a rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Un procedimento penale destinato a concludersi con la non imputabilità per totale infermità mentale del giovane, che dopo il fatto era stato ricoverato in una struttura pubblica.