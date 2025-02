Ilrestodelcarlino.it - Completato l’ultimo scatto della ciclovia del Pisciatello

Sono terminati i lavori di ripristino e finituradelche già dallo scorso maggio era stata riaperta al pubblico, dopo i danni ingenti causati dall’alluvione del 2023. Nelle ultime settimane si è proceduto all’integrazionesegnaletica con la posa di bacheche informative che illustrano la mappa di Cesenatico, i maggiori luoghi d’interessecittà e indicano anche i punti in cui sono presenti lungo il tracciato le bike station e le fontanelle di nuova installazione. I tecnici comunali hanno anche provveduto alle rifiniture per quanto riguarda le piantumazioni, mettendone a dimora nuove essenze. L’investimento è stato di 150mila euro, finanziati dal commissario del governo per l’alluvione. Il sindaco Matteo Gozzoli è soddisfatto: "Ci siamo messi al lavoro subito dopo gli eventi estremi del 2023, per trovare le risorse necessarie a mettere in sicurezza tutto il percorso.