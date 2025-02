Calcionews24.com - Compattezza, unione ed equilibrio: l’Atalanta ha bisogno del suo popolo per ritrovare serenità e suoi “occhi della tigre”

Leggi su Calcionews24.com

edhapiù che mai dell’ambiente per riuscire a risollevarsi (crolla il tifo, crolla la squadra) Nonostante 9 anni siano bastati per far respirare alaria d’alta classifica, quando ci si abitua bene si perde ogni contatto con la realtà, di quei valori che hanno contraddistinto la Dea nelle stagioni .