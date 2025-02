Quicomo.it - Como vs Juve, allerta truffa: biglietti falsi venduti anche a 100 euro

Leggi su Quicomo.it

Si avvicina l'attesissima partitavsprevista per domani 7 febbraio alle 20.45 r isono andati letteralmente a ruba e purtroppo questo porta i solititori a mettersi in azione. Nelle ultime ore, come riporta il quotidiano La Provincia, la polizia postale ha ricevuto.