Como-Juventus Thiago Motta | Ci ho parlato e ha capito Poi l’annuncio su Vlahovic

Le dichiarazioni dell’allenatore bianconero alla vigilia dell’anticipo di campionato contro la formazione allenata da FabregasLaè ritornata alla vittoria nel match casalingo contro l’Empoli e domani sarà di scena sul campo delnell’anticipo della 24° giornata di Serie A.in conferenza (You Tube) – Calciomercato.itavrà a disposizione anche il nuovo acquisto Kelly, ultimo arrivato nel mercato invernale e che ieri ha sostenuto il primo allenamento agli ordini del tecnico bianconero. Ancora assenti invece Kalulu e Cambiaso oltre ai lungodegenti Bremer, Cabal e Milik., come di consueto, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro ildi Fabregas.– “Sarà una partita importante e complicata. Hanno messo in difficoltà squadre come Atalanta, Milan e Roma.