Como-Juventus il pronostico di Serie A | combo interessante Yildiz stuzzica

Dopo le prime due sfide dei quarti di finale di Coppa Italia si torna a parlare diA già da stasera, con Fiorentina ed Inter che sia affronteranno nel recupero del 14° turno ricominciando dal 16?, momento in cui il match era stato sospeso per il malore a Edoardo Bove. Domani, venerdì 7 febbraio, prenderà il via la ventiquattresima giornata, che sarà inaugurata con l’anticipo tra, in programma alle ore 20.45 al Sinigaglia.I padroni di casa si trovano momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, sulla quale hanno però solamente due lunghezze di vantaggio. Dopo la grande vittoria con l’Udinese, ilè caduto due volte consecutivamente contro Atalanta e Bologna e continuerà il suo periodo di match complicati affrontando la formazione di Thiago Motta, per poi vedersela incon Fiorentina, Napoli e Roma.