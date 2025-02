Sport.quotidiano.net - Como-Juventus: ancora Kolo Muani in avanti. Probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 6 febbraio 2025 - Ilospita laal Giuseppe Sinigaglia nell'anticipo della 24ª giornata di Serie A. I lariani vogliono tornare a fare punti dopo le sconfitte contro Atalanta e Bologna, mentre i bianconeri, reduci dalla vittoria per 4-1 contro l’Empoli, cercano continuità nella corsa alle posizioni di vertice del campionato. I precedenti La prossima sarà la 28ª sfida train Serie A: il bilancio sorride ai bianconeri che conducono per 14 successi a tre, 10 pareggi completano il quadro. Laè rimasta imbattuta nelle ultime 22 partite contro ilin Serie A (13V, 9N), l’ultima vittoria dei lariani contro i bianconeri nel massimo campionato risale al 20 gennaio 1952 (2-0 al Sinigaglia) – si tratta infatti della striscia più lunga senza successi delcontro una singola avversaria in Serie A.