Juventusnews24.com - Como Juve tra campo e mercato: i due club pronti a sfidarsi in estate per un obiettivo comune! Di chi si tratta

Venerdì sera la Juve sarà ospite del Como nella sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono a caccia di punti importanti per definire la loro posizione in classifica. Ma la partita si giocherà non solo in campo ma anche sul mercato. Stando a quanto riportato da Tuttosport anche il calcio Como sarebbe piombato sulle tracce di Yeremay del Deportivo La Coruna, classe 2002 per il quale i lombardi si sono visti rifiutare nelle scorse settimane una proposta da 15 milioni di euro: possibile, dunque, il duello sul mercato.