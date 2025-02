Juventusnews24.com - Como Juve, Thiago Motta studia l’undici ideale: occhio a questa sorpresa di formazione. Le ultime

di RedazionentusNews24in vista della sfida che aprirà la ventiquattresima giornata:diDomani sera lasarà ospite delin occasione della sfida che apriràventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sportpotrebbe aconfermare in toto lache ha iniziato con l’Empoli.Per questo motivo in difesa spazio ancora a Renato Veiga con Gatti, con le corsie esterne che saranno occupate da Savona da un lato e Weah dall’altro. McKennie giocherà in posizione avanzata insieme a Nico Gonzalez e Yildiz a sostegno della punta Kolo Muani.Leggi suntusnews24.com