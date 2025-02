Juventusnews24.com - Como Juve, Thiago Motta non si priva di McKennie ma… Novità sul possibile ruolo dello statunitense: le ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24non sidi: ecco in chepotrebbe giocare losta pensando a quella che potrebbe essere la formazione titolare per. Il mister punterà ancora su, tuttofare a cui l’allenatore non rinuncia mai. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lodovrebbe giocare come trequartista dietro Kolo Muani.Koopmeiners dovrebbe invece partire dal primo minuto vicino a Locatelli. Il reparto offensivo sarà completato da Yildiz e Nico Gonzalez.Leggi suntusnews24.com