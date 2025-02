Juventusnews24.com - Como Juve, inizia la missione. Bianconeri partiti dalla Continassa alla vigilia del match di Serie A – VIDEO

di RedazionentusNews24deldi campionato: ildintusnews24 (Andrea Bargione inviato) – Laè partitadirezione, dove domani a Sinigaglia affronterà i lariani in occasione della sfida valevole per l’anticipo delle ventiquattresima giornata di campionato. Di seguito ilrealizzato dantusnews24.#ntus partita per #? Il pullman bianconero ha lasciato lain vista di #di domani sera ????? Prima chiamata per #Kelly?? Out Cambiaso, Kalulu, Bremer, Cabal e Milik? @AndreaBargione pic.twitter.com/7aagwn7UYT—ntusNews24.com (@junews24com) February 6, 2025 Prima convocazione per il neo acquisto Kelly, assenti, oltre ai lungodegenti Milik, Bremer e Cabal anche gli infortunati Cambiaso e Kalulu.