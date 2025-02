Tvplay.it - Como in Champions? Annuncio a sorpresa dell’attaccante

Leggi su Tvplay.it

Ilpuò davvero arrivare inLeague? Arriva l’che ha spiazzato gli stessi tifosi. Le aspirazioni delsono sempre più alte. Nonostante la lotta salvezza che si è palesata in questa stagione, i proprietari del club lombardo stanno dando ancora investendo sulla squadra e sperano di poter dare una svolta con il passare del tempo.Cesc Fabregas è stato molto chiaro: il progetto tecnico non cambierà, ma anzi si punterà ad aumentare il livello della rosa. Il percorso in Serie A è segnato per il momento, ma ad oggi la squadra ha ancora tanto da lavorare., le parole di Fabregas“Per adesso non sto ancora pianificando il mio futuro, sono concentrato sul. Poi chissà, il mio sogno sarebbe quello di tornare a giocare per il Real Madrid un giorno”, ha detto Nico Paz ai microfoni di Sky.