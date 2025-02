Quotidiano.net - Commissione UE su spyware Paragon: indagini nazionali e tutela dei giornalisti

"Lesono questione che spetta alle autoritàe non allaeuropea e ci aspettiamo che verifichino tali accuse. Quello che posso dire, in generale, è che qualsiasi tentativo di accedere illegalmente ai dati dei cittadini, compresie oppositori politici, è inaccettabile, se provato naturalmente". Lo ha detto interpellato sulloil portavoce dellaeuropea, Markus Lammert, nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa. "L'European Media Freedom Act", ha anche ricordato, prevede "garanzie specifiche per i".