Lanazione.it - Commemorazione del Giorno del Ricordo: il programma delle iniziative a Pisa

, 6 febbraio 2025 – Lunedì 10 febbraio si svolgeranno le celebrazioni per ildel2025. Un appuntamento istituito con la legge 30 marzo 2004 dal parlamento italiano per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittimefoibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Per l’occasione Comune di, Prefettura di, Provincia di, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Comitato die l’Associazione Fiumani Italiani nel Mondo hanno organizzato un significativodiche prenderà il via venerdì 7 febbraio e si concluderà venerdì 14 febbraio. Tra le varieche si svolgeranno il prossimo lunedì, l’assessore alla scuola del Comune diRiccardo Buscemi ricorda “il pellegrinaggio a Trieste presso la Foiba di Basovizza, insieme agli alunni dell’Istituto Comprensivo ‘Niccolòno’, che sarà il tratto distintivocelebrazioni di questodel: in una staffetta ideale, che si terrà proprio nei luoghi dove si consumarono quelle tragedie, avverrà il passaggio del testimone tra noi adulti, che lo abbiamo raccolto da chi ha vissuto quanto accaduto, e le nuove generazioni, affinché anch’essi, a loro volta, un domani trasmettano il racconto degli orrori della guerra.