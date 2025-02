Comitato Precari Uniti per la Scuola | Adottare il doppio canale di reclutamento Petizione al Parlamento UE il 20 Febbraio la discussione

Leggi su Orizzontescuola.it

Ilper laha presentato unaalEuropeo per denunciare l’abuso dei contratti a tempo determinato nel settore dell’istruzione in Italia. La Commissione per le Petizioni ha accolto la richiesta e il tema verrà discusso il 202025.L'articoloper la: “ildi”.alUE, il 20la