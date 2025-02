Zonawrestling.net - Come Undertaker e Shawn Michaels hanno sorpreso Triple H con la notizia del WWE Hall Of Fame

sappiamoH sarà introdotto nellaOf, quest’anno, la notte prima di Wrestlemania. The, durante il podcast “Busted after the dark” ha spiegatolui e HBK non abbiano avuto vita facile per tenere nascosto il tutto al Re dei Re.Sullanessuno sapeva nulla“È stato un lavoro fitto, tra noi, é stato arduo, ma alla fine siamo riusciti a non far trapelare nulla aH, che ha le mani in pasta ovunque. Ma dovevamo farlo se lo merita e la sua carriera parla per lui e ho molti trascorsi con lui. Anche Stephanie McMahon non ne sapeva nulla.” Il deadman ha poi fatto notareH fosse in una posizione non facile. Per la posizione che riveste, molti avrebbero avuto da ridire, ma andava fatto. Io eabbiamo agito furtivamente per mettere a punto il piano.