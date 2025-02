Linkiesta.it - Come procede l’organizzazione dei Giochi olimpici invernali dell’anno prossimo

Un anno di attesa a partire da oggi. Tra dodici mesi inizieranno idi Milano e Cortina, con la cerimonia inaugurale allo stadio San Siro a dare il via alle competizioni. Il conto alla rovescia è ben visibile anche in piazzetta Reale a Milano, tra Palazzo Reale e Duomo, dove la Fondazione Milano-Cortina ha posizionato un enorme totem con il countdown.Per la terza edizione olimpica invernale ospitata dal nostro Paese – dopo Cortina 1956 e Torino 2006 – si prevedono ipiù diffusi di sempre, con il coinvolgimento di Livigno, Bormio, Predazzo, Tesero, Anterselva, e anche Verona, sede della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e quella di apertura delle Paralimpiadi. Saranno anche le Olimpiadi con il miglior gender balance nella storia dei(quarantasette per cento di partecipazione femminile).