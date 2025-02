Cultweb.it - Come morì la leggenda del reggae Bob Marley? Fu fatale un errore medico

Leggi su Cultweb.it

Bob, icona dele simbolo di pace e unità, che il 6 febbraio 2025, avrebbe compiuto 80 anni,il 11 maggio 1981 a soli 36 anni. La causa fu un melanoma acrale lentigginoso, un raro tipo di tumore della pelle che colpisce soprattutto le persone con pelle scura e si sviluppa in zone non esposte al sole,sotto le unghie, sulle piante dei piedi o sui palmi delle mani. Il cancro ebbe origine nel 1977 sotto l’unghia dell’alluce destro, ma fu inizialmente scambiato per un infortunio sportivo. Questa errata diagnosi ritardò un trattamento efficace, permettendo al melanoma di diffondersi nel suo corpo fino a diventare letale.Tutto ebbe inizio quandonotò una macchia scura sotto l’unghia del piede destro. Appassionato di calcio, pensò si trattasse di una semplice contusione.