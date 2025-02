Anteprima24.it - Come giocherà il Benevento targato Pazienza: serve sfruttare al massimo Lanini

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiArchiviata non senza polemiche l’esperienza di Gaetano Auteri sulla panchina del, il futuro giallorosso ora è nelle mani di Michelecantava Battisti, se è stata o meno la scelta giusta “lo scopriremo solo vivendo”, ma qualche prima ipotesi su quello che potrebbe essere il nuovo corso della Strega può essere già fatta. Il nuovo tecnico questa mattina ha diretto una intensa seduta per conoscere ulteriormente il gruppo e valutare soprattutto a quale modulo affidarsi domenica nel debutto a Biella contro la Juventus Next Gen. Nella sua felice esperienza a Cerignola e nella meno fortunata parentesi di Avellino, l’ex centrocampista di Napoli e Juventus ha utilizzato prevalentemente il suo classico 3-5-2, ma non è affatto da escludere una virata verso il 4-3-3.