Ilfattoquotidiano.it - Come funzionava la truffa a nome di Crosetto: il riscatto per i soldati e la voce finta con l’Ai

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ci sono deiprigionieri da liberare pagando un”. Con questa scusa almeno due imprenditori sono stati raggirati da un finto ministro della Difesa Guido. Milanesi, benestanti, i due sono stati contattati daitori che, complice anche l’intelligenza artificiale per camuffare le voci – dello stesso ministro, di un sedicente funzionario della Difesa o di un generale – hanno provato via telefono a ottenere ingenti bonifici. Riuscendosi, almeno in un caso, con un versamento da un milione di euro.Sulla vicenda indaga la procura di Milano. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal pubblico ministero Giovanni Tarzia, ipotizza – anche sulla base di quanto raccontato dallo stesso ministro della Difesa – che itori abbiano tentato il raggiro ad almeno altre tre persone.