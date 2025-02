Dilei.it - Come funziona l’affido familiare

Sono circa 27mila i minori dati in affido in Italia. Ma cos’è esattamente, cosa prevede e quali sono i presupposti? È vero che anche i single possono diventare genitori affidatari? Lo abbiamo chiesto a Ivana Lazzarini, presidente di ItaliaAdozioni nonché madre adottiva e mediatrice. «Se dovessi definire con una frase, direi questo: significa crescere insieme per un po’. Perché sepermette a un minore di crescere con te per un periodo, è altrettanto vero che concresci anche tu», ci dice Ivana.Cos’è?Si tratta di un istituto giuridico di carattere temporaneo, a differenza dell’adozione che è un istituto definitivo. Nell’adozione il minore ha bisogno di una famiglia per sempre,invece è transitorio, ha un inizio e una fine. L’adozione è dare una famiglia a un bambino, che ne è privo;fornisce un aiuto a due soggetti: il minore e la sua famiglia di origine, la quale è temporaneamente impossibilitata a prendersi cura di lui.