Cinemaserietv.it - Come finisce il film Quello che so sull’amore? La vita di George ricomincia

Leggi su Cinemaserietv.it

Nel finale diche soottiene finalmente il lavorosportscaster grazie al supporto di Denise, ma rifiuta una relazione romantica con lei. Dopo aver ricevuto l’offerta di trasferirsi in Connecticut,chiede a Stacie di trasferirsi con lui, ma lei inizialmente rifiuta. Tuttavia, dopo un incontro romantico, Stacie lo bacia, riaccendendo la loro relazione. Nonostante alcuni conflitti con Carl e le difficoltà con il suo passato,decide di restare a Virginia con Stacie e il figlio Lewis, rifiutando il lavoro a Connecticut endo la suada sportscaster locale.Nel corso del, un ex calciatore professionista, sta cercando di rimettere insieme i pezzi della suadopo una serie di fallimenti personali e professionali. La sua relazione con il figlio Lewis è distante, e la sua ex moglie Stacie sta per risposarsi.