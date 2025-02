Cinemaserietv.it - Come finisce il film Le bugie hanno gli occhi verdi?

Nel finale di Legli, Whitney riesce finalmente a scoprire la verità su Mike, che si rivela essere un pericoloso stalker. Dopo aver trovato la sorella Meghan sequestrata nel seminterrato della casa di Mike, Whitney affronta l’uomo, che tenta di giustificarsi dicendo di voler semplicemente essere vicino a lei. Con determinazione, Whitney lo affronta e riesce a difendersi, apparentemente uccidendolo. Ilsi conclude con le sorelle sedute insieme, riflettendo sul loro futuro, mentre Whitney decide di utilizzare la sua popolarità per promuovere una causa contro il cyberbullismo, aprendo una fondazione. Tuttavia, una scena finale suggerisce che Mike, ancora vivo, stia preparando un video dal carcere, lasciando intendere che la sua ossessione non è finita.Nel corso della storia, Whitney, una influencer sui social media, si trasferisce a Boston per ricominciare la sua vita dopo una difficile esperienza a Los Angeles.