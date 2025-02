Liberoquotidiano.it - Come è precipitato l'elicottero di Lorenzo Rovagnati: uno choc, cosa emerge dai primi rilievi

Leggi su Liberoquotidiano.it

subito dopo il decollo e in verticale senza dare scampo ai due piloti e a, ad dell'omonimo salumificio industriale, l'Agusta Westland AW109 che l'imprenditore utilizzava per gli spostamenti dal milanese al maniero di famiglia a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma. Secondo idei carabinieri del Ris di Parma, che insieme all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo Ansv, sono stati delegati per le indagini dalla procura della Repubblica di Parma, il velivolo sarebbeda un'altezza compresa tra i 400 e i 500 metri dal suolo. L'si era alzato in volo, nonostante una fitta cortina di nebbia ricopriva la zona rendendo la visibilità molto ridotta. Tra le cause al vaglio di chi indaga, oltre all'errore di uno dei due piloti - Flavio Massa, 59 anni e Leonardo Italiani, 30 anni - morti anche loro nell'incidente, un guasto meccanico all'elica di coda o un cavo elettrico toccato da una delle pale.