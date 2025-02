Anteprima24.it - Colpo in un supermercato h24, indagano i Carabinieri

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNella notte, un gruppo di malviventi, con il volto coperto e armati di roncola e machete, ha fatto irruzione in unh24 di via Risorgimento sottraendo il denaro dalle casse e dalle borse dei presenti, per poi fuggire a bordo di un’auto guidata da un complice che li attendeva all’esterno. Il bottino è ancora in fase di quantificazione. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti idella Compagnia di Solofra, che hanno avviato le indagini.L'articoloin unh24,proviene da Anteprima24.it.