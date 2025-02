Avellinotoday.it - Colpo a un supermercato di Montoro: trovata l'auto dei malviventi incendiata

Leggi su Avellinotoday.it

Proseguono le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Solofra sulmesso a segno questa notte in unh24 di via Risorgimento.I militari hanno rinvenuto in aperta campagna la Fiat 500 utilizzata daiper la fuga, abbandonata e data alle fiamme.