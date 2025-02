Inter-news.it - Collovati: «Inter, prevedo un pareggio! La Fiorentina sta meglio»

Fulvio, nel suovento radiofronaco a Radio Firenze Viola, ha commentato il mercato dei toscani per poi fare un passaggio proprio su.AVANTI – Fulvio, ex giocatore di Milan e, nel suovento in Radio ha commentato il percorso che dovrà fare l’per provare a vincere il secondo scudetto consecutiva. Questo il suo pensiero: «Sarà una partita molto strana, anche per il fatto di iniziare dopo un quarto d’ora. Per i giocatori sembrerà di essere dal primo minuto. Credo che l’stia un po’ meno bene rispetto alla, e si è visto nel derby contro il Milan. Al Franchiun».ricorda il malore di BoveRECUPERO –poi, ripercorre il giorno del match del 1° dicembre durante il malore di Bove: «Ero lì a Firenze a vedere la partita, ho visto in diretta quell’esperienza traumatizzante.