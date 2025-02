Thesocialpost.it - Collisione in pista all’aeroporto di Seattle: “Un aereo ha tagliato la nostra coda”

tra due aereiSea-Tac, nello stato di Washington. Un aeromobile della Japanese Airlines, durante la fase di rullaggio, ha urtato ladi undella Delta Airlines, che si trovava in fase di de-icing (sghiacciamento). Secondo le autorità aeroportuali, l’incidente non ha causato feriti, ma ha generato attimi di paura tra i passeggeri.Leggi anche:si schianta in Sud Sudan: 20 mortiIl racconto dei passeggeri“Eravamo fermi sullaa Sea-Tac e un altroci è finito contro, hala. È stato spaventoso”, ha scritto una passeggera su X.Un altro testimone ha descritto l’impatto: “L’ha oscillato, un rumore forte, molto spaventoso. È in corso un’ispezione“.Le autorità stanno ora valutando i danni e le cause della, mentre i passeggeri coinvolti sono stati assistiti dal personale aeroportuale.