Collega-menti, torna dal 3 al 5 ottobre la terza edizione del Festival Culturale dell'Università di Udine

– Ladi, ildi, promosso dal rettore Roberto Pinton, si svolgerà da venerdì 3 a domenica 5. L’ateneo ha definito le date dell’2025 e confermato la presenza della curatrice scientifica Barbara Gallavotti. Il tema scelto per quest’anno ruoterà intorno al concetto di “Città”.“Dopo il successo della passatache ha visto la partecipazione di oltre cinquemila persone, più del doppio delle duemila presenze del 2023, – sottolinea Elisabetta Scarton, delegata del rettore per il Public Engagement – lo staffdiè già al lavoro per organizzare il programma di quest’anno”. Confermata la scelta di portare ilfuori dalle sedi universitarie per incontrare i cittadini nei luoghi più amati del centro storico, grazie alla proficua collaborazione con il Comune per la messa a disposizione degli spazi.