Laverita.info - Coi dazi alle Big Tech, l’Ue prepara il suicidio

Leggi su Laverita.info

Mentre Sergio Mattarella attacca ancora Elon Musk, la Commissioneuna ritorsione su aziende come Microsoft e Amazon, i cui servizi sono usati da tutte le amministrazioni pubbliche. Le quali non hanno alternative. A meno di non pensare di rivolgersi alla Cina.